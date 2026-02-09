Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юге Мексики

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в южной части Мексики, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:42 мск в понедельник землетрясения находился в 36 км к юго-востоку от города Санта-Крус-Хохокотлан в штате Оахака.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 19 км. Также зафиксирован афтершок магнитудой 3,4.

Также в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,5 у берегов Южных Курил на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 40 км под морским дном.