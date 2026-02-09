Алиев заявил о вступлении Азербайджана и США в новый этап двусторонних отношений

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил расширение сотрудничества с делегацией Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"Мы вступаем в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и активный. И, конечно, то, что ваш визит происходит в преддверии визита вице-президента США (Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан 10-11 февраля - ИФ) имеет большое значение, поскольку часть нашего взаимодействия сосредоточена на бизнесе, инвестициях, торговых отношениях и многом другом, что является частью нашей стратегической программы действий", - цитирует Алиева пресс-служба в понедельник.

В состав делегации входит вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица крупных американских компаний. У американской делегации предусмотрено много встреч с различными чиновниками в Азербайджане.

Алиев выразил уверенность, что "в результате этой миссии мы увидим более активное взаимодействие по различным направлениям, это будет полезно, так как пока наши экономические отношения не находятся на желаемом уровне". Президент отметил, что Азербайджан планирует расширять сотрудничество с американским бизнесом. Наряду с традиционными областями сотрудничества, которыми остаются энергетика, торговля и инвестиции, Баку и Вашингтон теперь взаимодействуют в областях, связанных с цифровой трансформацией и искусственным интеллектом.