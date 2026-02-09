Вэнс поддержал Пашиняна на предстоящих в июне выборах в парламент Армении

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну на предстоящих в июне парламентских выборах в стране.

"Вопрос в том, как продвинуть мирный процесс на следующий, более качественный этап, как удержать премьер-министра в хорошем положении, чтобы он мог сосредоточиться на будущем. Я знаю, что скоро выборы. И если моя поддержка что-то значит, то она у него есть. Это тот человек, который способен построить долгосрочное партнерство", - сказал Вэнс на совместном брифинге с Пашиняном в понедельник в Ереване.

В соответствии с указом президента Армении выборы в парламент страны пройдут 7 июня 2026 года.

Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра.