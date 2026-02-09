Поиск

Глава МИД Венгрии считает ошибкой Брюсселя держать Грузию на дистанции от ЕС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил на встрече с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, что считает ошибкой Брюсселя держать Грузию на дистанции от Европейского союза.

"Мы считаем, что ЕС совершает большую ошибку, полагая, что Грузию следует держать на дистанции от Евросоюза. С нашей точки зрения, ситуация ясна: Грузия укрепит ЕС, и тесные переговоры с Грузией будут гораздо выгоднее, чем с Украиной, поскольку Украина не только ослабит ЕС, но и будет представлять угрозу для ЕС из-за очень низкого качества зерна и другой продукции", - заявил Сийярто в понедельник на пресс-конференции с Бочоришвили находящейся в Венгрии с официальным визитом.

Пресс-конференцию транслировали грузинские телеканалы.

Он добавил, что Венгрия выступает против всех видов санкций со стороны ЕС против Грузии, против высокопоставленных чиновников грузинского правительства. "Мы всегда выступали против введения визовых ограничений и никогда не соглашались с тем, что Грузия должна отказаться от своего суверенитета ради вступления в Европейский союз", - сказал глава венгерского МИД.

Он отметил, что Венгрия и Грузия не допустили втягивания себя в боевые действия на Украине и не допускают, чтобы внешние силы вмешивались в их внутреннюю политику.

В свою очередь, Бочоришвили заявила, что отношения между суверенными государствами не должны определяться из Брюсселя. "Нас объединяет общая, твёрдая решимость отстаивать консервативные ценности, которые имеют решающее значение для построения здорового и устойчивого будущего наших стран. В современном мире это непростая задача, и мы часто сталкиваемся с несправедливым отношением из-за нашей твердой, принципиальной позиции", - сказала министр.

По её словам, Грузия благодарна Венгрии за ее решительную поддержку европейских устремлений Грузии.

