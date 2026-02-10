Москва и Ереван регулярно обсуждают на различных уровнях строительство АЭС в Армении

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Тема строительства АЭС занимает важное место в повестке отношений Москвы с Ереваном и регулярно обсуждается на различных уровнях, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"Росатом" готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта, разумеется, с учетом пожеланий армянских друзей. Реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже проверенных технологий, а также привлекательности финансовых параметров - в том числе с учетом строительства, дальнейшей эксплуатации, необходимости подготовки и переподготовки специалистов - не просматривается", - приводит газета слова Галузина.

Издание напоминает, что 6 февраля состоялась встреча главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, а в сентябре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в Мировой атомной неделе в Москве.