Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" к МКС может быть перенесен на 13 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) может быть вновь перенесен на сутки и стоится лишь 13 февраля, следует из данных NASA.

Первоначально запуск корабля с миссией Crew-12 планировалось осуществить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 11 февраля, но из-за непогоды он был перенесен на сутки.

Как сообщили в NASA, "неблагоприятные погодные условия сохранятся и 12 февраля, улучшение погоды ожидается в пятницу, 13 февраля".

В состав экипажа миссии Crew-12 помимо Федяева входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Космонавт "Роскосмоса" отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

В настоящее время на борту станции работают астронавт NASA Кристофер Уильямс, космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Они прибыли на борт орбитальной лаборатории 27 ноября 2025 года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

