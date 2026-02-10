Поиск

Таджикистан планирует вернуть до 300 женщин и детей из лагерей Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Таджикистана намерены вернуть на родину до 300 граждан - женщин и детей, оставшихся в лагерях Сирии, сообщил начальник отдела государственной защиты прав ребенка аппарата уполномоченного по правам человека Кодири Сухайли Абдухафиззода на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, с 2019 по 2024 год на родину были возвращены 382 человека, еще 90 вернулись самостоятельно.

"На последнем этапе в 2024 году мы планировали вернуть всех оставшихся женщин и детей. Однако, к сожалению, они отказались возвращаться. Многие опасались, что после возвращения в Таджикистан против них будут возбуждены уголовные дела и они будут привлечены к ответственности", - пояснил правозащитник.

При этом он подчеркнул, что все вернувшиеся граждане были амнистированы.

"С приходом новых властей (в Сирии - ИФ) работа рабочей группы в этом направлении приостановлена. Судьба оставшихся женщин и детей пока неизвестна, но мы не теряем оптимизма. По последним данным, всего их было около 800 человек: 382 человека мы вернули, еще 90 вернулись самостоятельно. Мы предполагаем, что в Сирии осталось от 250 до 300 наших граждан - женщин и детей", - уточнил омбудсмен.

