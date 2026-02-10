США поставили Польше партию Abrams новейшей версии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Первая в 2026 году партия американских танков Abrams M1A2 SEPv3 прибыла в Польшу, сообщило Агентство по вооружениям при польском Минобороны.

Поставлено 29 танков. Техника пройдет доводку на военном заводе WZMOT в Познани, после чего будет поставлена на вооружение Войска Польского.

На вооружении польской армии уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий, также ведутся поставки танков в новой модификации. Всего запланирована постановка на вооружение Войска Польского 250 Abrams M1A2 SEPv3.

Abrams M1A2S EPv3 отличают применение композитной брони, усовершенствованные системы управления огнем, возможность стрельбы осколочно-фугасными снарядами и ряд других улучшений.