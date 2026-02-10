Более 40 человек погибли за последние недели из-за непогоды в Японии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 46 человек стали жертвами сильных снегопадов в Японии за последние три недели, сообщает во вторник The Japan Times со ссылкой на данные японских служб спасения.

Отмечается, что еще 558 человек получили травмы.

Снегопады начались в северных районах Японии 20 января. Из-за погодных условий образовались значительные транспортные проблемы по всей стране.

Согласно местной метеорологической службе, в городе Аомори на севере острова Хонсю высота сугробов в настоящий составляет 1,3 метра.