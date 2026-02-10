Поиск

Лавров заявил о необходимости преодолеть в переговорах по Украине большую дистанцию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Для достижения урегулирования украинского кризиса потребуется преодолеть большую переговорную дистанцию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Трамп "поставил на место" европейцев, Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Министр добавил: "Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби. Там впереди еще большая дистанция".

Глава МИД РФ отметил, что "переговорный трек состоит из целого ряда компонентов: первопричины - это основа нашей позиции, безопасность России и права русских и русскоязычных людей на Украине в полном соответствии с международным правом, Уставом ООН".

"Признание территорий - это тема, прямо вытекающая из первопричин, потому что территории оказались под российским контролем в связи с тем, что на них пытались создать нам угрозу, истребить людей, живших там столетиями. Эти вопросы обсуждаются", - сказал Лавров.

По словам министра, "детали, которые рассматриваются между военными, многогранны, значительны".

"Необходимо всё до мелочей проработать, потому что когда и если - надеюсь, "когда" - будет достигнуто урегулирование, когда США заставят свою "клиентуру" и на Украине, и в Европе вести себя прилично, то механизмы контроля за тем, как это будет выполняться, потребуют тщательного согласования, в том числе и в первую очередь по линии военных", - подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что в настоящий момент гарантии безопасности для Украины обсуждаются на Западе "не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации".

МИД РФ Сергей Лавров Украина
