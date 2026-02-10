Поиск

ЕК опубликовала список стран-импортеров газа, для поставок которых в ЕС не нужно разрешение

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Постановление Еврокомиссии (ЕК), касающееся импорта газа в ЕС, с перечислением стран, для поставок из которых не нужно получать разрешение, опубликовано во вторник в "Официальном журнале" Европейского союза.

В документе, подписанном главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сообщается, что "следующие страны освобождены от предварительного разрешения: Алжир, Нигерия, Норвегия, Катар, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки".

В постановлении поясняется, что поскольку регламент ЕС 2026/261 "вводит юридический запрет на импорт природного газа, происходящего из Российской Федерации или экспортируемого из нее прямо или косвенно", то вводится процедура предварительного разрешения, предназначенная "для обеспечения беспрепятственного процесса проверки страны-производителя до того, как газ попадет на таможенную территорию союза".

Отмечается, что "импорт природного газа из третьей страны, за исключением Российской Федерации, может быть освобожден от обязанности предварительного разрешения при соблюдении четко определенных условий".

Эти условия считаются выполненными, "если третья страна добывает природный газ, экспортировала более 5 млрд кубометров природного газа в союз в 2024 году и запретила импорт российского газа или применяет другие ограничительные меры в отношении российского газа". Условия также включают ситуацию, когда у третьей страны "отсутствует газовая инфраструктура, позволяющая импортировать СПГ или трубопроводный газ".

Данное постановление ЕК вступает в силу 11 февраля 2026 года.

