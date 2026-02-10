Поиск

Страны Европы возьмут на себя более значимую роль в командовании НАТО

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Страны НАТО согласовали перераспределение ответственности в командной структуре альянса, по которому европейские союзники берут на себя более значимую роль в командной структуре, сообщила во вторник штаб-квартира организации в Брюсселе.

Согласно пресс-релизу, изменения являются "частью перехода к более справедливому распределению ответственности внутри НАТО, при этом европейские союзники берут на себя более значительную руководящую роль в командной структуре НАТО". Кроме того, в принимаемых мерах в альянсе видят "приверженность США командованию и контролю НАТО, включая сохранение роли верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе".

В частности, на оперативном командном уровне Великобритания возьмет на себя Объединенное командование сил в Норфолке (США), а Италия - Объединенное командование сил в Неаполе, которые сейчас возглавляют США. Германия и Польша совместно на ротационной основе возглавят Объединенное командование сил в Брюнсюме (Нидерланды), информирует штаб-квартира НАТО.

"В результате все три Объединенных командования сил (...), которые руководят на оперативном уровне в кризисных ситуациях и конфликтах, будут возглавляться европейцами. Соединенные Штаты возглавят все три командования театрального компонента, приняв на себя ответственность за Союзное морское командование и сохранив руководство Союзным сухопутным командованием и Союзным воздушным командованием", - отмечается в пресс-релизе.

Штаб-квартира организации уточняет, что "эти изменения будут внедряться постепенно в ближайшие годы в соответствии с существующим графиком ротации персонала".

