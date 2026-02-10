Министры обороны стран НАТО обсудят 12 февраля поставки вооружений Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Новые поставки американских вооружений Украине в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) станут темой встречи 12 февраля министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на постпреда США при альянсе Мэттью Уитакера.

Он сообщил журналистам на онлайн-брифинге, что страны НАТО уже обязались закупить по программе PURL американского вооружения на сумму более $4,5 млрд для Киева.

По его словам, соответствующие обязательства поступили от 21 государства НАТО и двух партнеров альянса.

Инициатива PURL была объявлена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Она предназначена для закупок вооружения американского производства, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти. Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно.