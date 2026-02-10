Азербайджан и США планируют расширить сотрудничество в военно-технической сфере

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан и США намерены расширить сотрудничество в военно-технической и оборонной сферах.

Это предусмотрено в Хартии стратегического партнерства, которую во вторник в Баку подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В документе отмечены, что для расширения ВТС стороны намерены: расширять масштабы оборонного и военно-технического сотрудничества, включая поставки оборонной продукции; расширять существующее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, учитывая общую приверженность противодействию этой угрозе; сотрудничать для повышения потенциала в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры.

В Хартии указано, что мир в регионе Южного Кавказа отвечает общим интересам Баку и Вашингтона, а сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджаном и США приносит пользу обеим странам и всему региону.

Согласно документу, Азербайджан и США в рамках стратегического партнерства планируют создание совместных рабочих групп по ключевым направлениям сотрудничества.

Среди важных направлений сотрудничества указаны экономика и торговля, энергетика, связь, искусственный интеллект и цифровое развитие, а также безопасность и оборона.

Кроме того, в течение трех месяцев с момента подписания Хартии соответствующие рабочие группы двух стран должны будут определить перечень проектов и "дорожные карты" их реализации.

"Азербайджан и США намерены проводить регулярные встречи, не реже одного раза в год, а также при необходимости и по взаимной договоренности создавать иные платформы диалога для реализации стратегического партнерства", - говорится в документе.