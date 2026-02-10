В Венгрии назвали радикальными планы санкций ЕС против "Росатома", "Газпрома" и "Лукойла"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ЕС рассматривает возможность включения компаний "Лукойл", "Газпром" и "Росатом" в 20-й пакет санкций в отношении России, сообщил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Европу захлестнул фанатизм санкций, они выступают со все более радикальными предложениями. Теперь там хотят добавить в санкционный список "Росатом", "Газпром" и "Лукойл", - приводит слова Сийярто сербское агентство "Танюг".

Он отметил, что сотрудничество с этими компаниями имеет решающее значение для Венгрии как с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, так и с точки зрения поддержания низкого уровня коммунальных платежей.