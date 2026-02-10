Поиск

В Венгрии назвали радикальными планы санкций ЕС против "Росатома", "Газпрома" и "Лукойла"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ЕС рассматривает возможность включения компаний "Лукойл", "Газпром" и "Росатом" в 20-й пакет санкций в отношении России, сообщил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Европу захлестнул фанатизм санкций, они выступают со все более радикальными предложениями. Теперь там хотят добавить в санкционный список "Росатом", "Газпром" и "Лукойл", - приводит слова Сийярто сербское агентство "Танюг".

Он отметил, что сотрудничество с этими компаниями имеет решающее значение для Венгрии как с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, так и с точки зрения поддержания низкого уровня коммунальных платежей.

Венгрия ЕС Евросоюз Росатом Газпром Лукойл Петер Сийярто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС предложили санкции против производителей дронов для РФ, компаний и ряда банков

Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

 Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

Что произошло за день: вторник, 10 февраля

США ввели очередной пакет санкций против "Хезболлы"

Шведская принцесса София подтвердила контакты с Эпштейном

 Шведская принцесса София подтвердила контакты с Эпштейном

Премьер Карни пообещал решить споры о мосте между Канадой и США

 Премьер Карни пообещал решить споры о мосте между Канадой и США

США передадут Азербайджану несколько катеров для защиты территориальных вод

Белоруссия нарастит производство боеприпасов

 Белоруссия нарастит производство боеприпасов

Brent подорожала до $69,3 за баррель

Макрон намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием РФ

 Макрон намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8364 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });