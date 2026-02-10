Министр торговли США признал, что обедал с Эпштейном и посещал его остров с семьей

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр торговли США Говард Латник дал во вторник показания перед комитетом по ассигнованиям Сената США и подтвердил, что обедал с ныне покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, а также посещал с семьей его частный остров Литл Сент-Джеймс.

"Я действительно обедал с ним, когда мы плавали на яхте во время моего семейного отпуска в 2012 году", - цитирует показания Латника телеканал CNBC.

Латник добавил, что обедал на его острове в течение часа. Однако, по словам министра, он находился в семейном путешествии вместе с женой, четырьмя детьми и несколькими нянями.

"С нами также была другая семейная пара, тоже с детьми", - свидетельствовал Латник.

"Единственное, что я видел вместе со своей женой и детьми, а также с другой парой и их детьми, – это персонал, работавший на Эпштейна на этом острове", - добавил он.

По данным телеканала, Латник также рассказал, что жил в Нью-Йорке в доме по соседству с Эпштейном, однако его "едва ли что-либо связывало с этим человеком". По его словам, в течение 14 лет он встречался с ним только два раза и отправил ему не более 10 электронных писем.

Глава Минторга ранее столкнулся с призывами уйти в отставку со стороны представителей как Демократической, так и Республиканской партий после публикации записей, свидетельствующих о том, что он имел деловые и личные отношения с Эпштейном.

Эпштейна осудили за несколько преступлений, в частности, торговлю детьми, организацию проституции, в том числе среди несовершеннолетних, и изнасилование 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп 19 ноября 2025 года подписал закон, предписывающий Минюсту опубликовать все материалы по делу Эпштейна в течение 30 дней. С момента подписания закона было обнародовано множество фотографий, связанных с делом. В частности, опубликованы фотографии с частного острова финансиста Литл-Сент-Джеймс, на котором, как считается, он удерживал несовершеннолетних девочек и который посещали многие влиятельные люди, а также фотографии из его дома, на которых были замечены Трамп, режиссер Вуди Аллен и предприниматель Билл Гейтс.

Трамп неоднократно заявлял, что никак не был связан с Эпштейном и прекратил с ним общение, когда понял, что мужчина был "больным извращенцем".