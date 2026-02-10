США прогнозируют на 2026 год стабильную нефтедобычу в стране в 13,6 млн б/с

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго США прогнозирует, что объем добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2026 году останется на уровне 2025 года и составит 13,6 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA).

При этом месяц назад Минэнерго полагало, что в 2025 году в США добыто 13,61 млн б/с нефти, а в 2026 году показатель снизится до 13,59 млн б/с.

В 2027 году EIA теперь ожидает снижения добычи нефти в США на 280 тыс. б/с - до 13,32 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой добычи в 13,25 млн б/с.