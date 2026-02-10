EIA повысило оценку роста мирового спроса на ЖУВ в 2026 году на 70 тыс. б/с до 1,2 млн б/с

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в мире по итогам 2026 года составит 104,79 млн б/с, что на 1,2 млн б/с больше, чем годом ранее. Об этом говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало рост показателя на 1,13 млн б/с – со 103,69 до 104,82 млн б/с. Таким образом, оценка была повышена на 70 тыс. б/с.

В 2027 году теперь Минэнерго США ожидает спрос в объеме 106,07 млн б/с по сравнению с 106,09 млн б/с месяцем ранее. С учетом пересмотра оценок на 2026 год теперь ожидается, что спрос на нефть в 2027 году увеличится на 1,28 млн б/с (на 1,27 млн б/с по предыдущему прогнозу).

Рост мирового потребления ЖУВ почти полностью обусловлен странами, не входящими в ОЭСР, которые вместе увеличивают потребление на 1,1 млн б/с в 2026 году и на 1,2 млн б/с в 2027 году. Большая часть роста в странах, не входящих в ОЭСР, сосредоточена в Азии. EIA прогнозирует, что общее потребление ЖУВ в Китае увеличится на 0,2 млн б/с, а в Индии - на 0,3 млн б/с как в 2026, так и в 2027 году.

По оценкам EIA, в 2025 году мировое производство жидких углеводородов увеличилось на 3 млн б/с до 106,29 млн б/с, но в 2026 году рост замедлится до в среднем 1,6 млн б/с и 0,9 млн б/с в 2027 году, и производство составит 107,85 млн б/с и 108,75 млн б/с соответственно.

"Увеличение мировой добычи ЖУВ в 2026 году обусловлено сильным ростом за пределами ОПЕК+, в основном в странах Южной Америки, а также увеличением добычи нефти членами ОПЕК+. Рост добычи ЖУВ в 2027 году в основном обусловлен странами, не входящими в ОПЕК+, поскольку мы предполагаем, что целевые показатели ОПЕК+ останутся на уровне 2026 года, и производство группы увеличится лишь незначительно в следующем году", - говорится в отчете.