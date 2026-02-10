ЕП утвердил проект о сокращении выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) проголосовал во вторник за сокращение выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года, чтобы достичь климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

Тем самым депутаты ЕП на пленарной сессии в Страсбурге утвердили политическое соглашение с Советом ЕС о поправках к Закону ЕС о климате.

Это голосование добавило новую "промежуточную и обязательную климатическую цель ЕС на 2040 год по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года", сообщил Европарламент в своем коммюнике.

В пересмотренный закон о климате включены "гарантии, предотвращающие финансирование проектов, противоречащих стратегическим интересам ЕС".

После утверждения принятого Европарламентом законодательного текста Советом ЕС он вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза".