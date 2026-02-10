Президент Египта обсудил с главой СВР пути снижения эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и обсудил с ним пути снижения эскалации на Ближнем Востоке, сообщила во вторник канцелярия египетского президента.

"Сегодня президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в присутствии главы разведки генерала Хасана Рашада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи ас-Сиси попросил передать его приветствия российскому президенту Владимиру Путину, выразил признательность за нынешний уровень развития российско-египетских отношений, подчеркнул, что Египет настроен развивать двусторонние связи в различных областях.

"На встрече была подтверждена необходимость укрепления совместной работы между Египтом и Россией, чтобы избежать любых новых витков эскалации в регионе, а также была достигнута договоренность об интенсификации политических консультаций и координации между соответствующими ведомствами двух стран для снижения напряженности и поиска мирных решений региональных и международных кризисов", - отмечается в сообщении.