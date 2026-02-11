Космические силы США заказали спутники-буксиры для обслуживания аппаратов на орбите

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Космические силы США заключили с компанией Starfish Space контракт на $54,5 млн на создание спутников-буксиров Otter для обслуживания военных аппаратов на орбите, сообщило издание Breaking Defense.

Спутник Otter предназначен для выполнения задач от продления срока службы военных аппаратов, выработавших свой ресурс, до перевода их на новые орбиты. Стыкуясь с космическим аппаратом, спутник фактически выступает в качестве дополнительного двигателя, позволяя удерживать объект в нужном положении или перемещать его в другое место по мере необходимости.

Как сообщил изданию директор по развитию компании Starfish Майкл Мадрид, Otter "будет готов к запуску в этом году", но отметил, что точная дата его миссии еще не определена.

В соответствии с контрактом, компания Starfish должна предоставить второй аппарат Otter в 2028 году.

При этом Майкл Мадрид заявил, что, хотя Космические силы США уже выбрали, какие спутники они хотят обслуживать обоими аппаратами Otter, компания не уполномочена разглашать эту информацию.