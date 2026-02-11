Поиск

Противолодочный самолет и беспилотник ВМС США провели патрулирование к югу от Ирана

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США во вторник один за другим провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет P-8A Poseidon поднимался с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции он совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами.

Затем беспилотник MQ-4C Triton длительное время проводил разведывательный полет над международными водами Оманского залива близ юго-восточного побережья Ирана.

Американский патрульный самолет и беспилотник ВМС США регулярно используются для наблюдения за ситуацией в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.

ВМС США P-8A Poseidon MQ-4C Triton Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия предложила план по защите молодежи в интернете

Нетаньяху заявит Трампу, что реализация второй фазы соглашения по Газе застопорилась

Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам

 Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам

В ЕС предложили санкции против производителей дронов для РФ, компаний и ряда банков

Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

 Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

Что произошло за день: вторник, 10 февраля

США ввели очередной пакет санкций против "Хезболлы"

Шведская принцесса София подтвердила контакты с Эпштейном

 Шведская принцесса София подтвердила контакты с Эпштейном

Премьер Карни пообещал решить споры о мосте между Канадой и США

 Премьер Карни пообещал решить споры о мосте между Канадой и США

США передадут Азербайджану несколько катеров для защиты территориальных вод
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2512 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8364 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });