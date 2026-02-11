Противолодочный самолет и беспилотник ВМС США провели патрулирование к югу от Ирана

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США во вторник один за другим провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Самолет P-8A Poseidon поднимался с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне. В ходе многочасовой операции он совершал пролеты над Ормузским проливом, курсируя между Персидским и Оманским заливами.

Затем беспилотник MQ-4C Triton длительное время проводил разведывательный полет над международными водами Оманского залива близ юго-восточного побережья Ирана.

Американский патрульный самолет и беспилотник ВМС США регулярно используются для наблюдения за ситуацией в районе Ормузского пролива, Персидского и Оманского заливов.