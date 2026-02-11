Поиск

NYT пишет, что ХАМАС может сохранить часть оружия в рамках мирного процесса в Газе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - США разрешат ХАМАС сохранить часть стрелкового оружия, но при этом палестинское движение должно будет отказаться от большей части оружия дальнего действия в рамках плана по разоружению, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В миреНетаньяху заявит Трампу, что реализация второй фазы соглашения по Газе застопориласьЧитать подробнее

По их данным, США требуют, чтобы было сдано все оружие, способное нанести удар по Израилю, но позволят ХАМАС сохранить некоторое количество стрелкового оружия, по крайней мере на начальном этапе - согласно проекту плана, разработанному лицами, участвующими в инициированном американским президентом Дональдом Трампом Совете мира,

Отмечается, что возглавляемая американцами команда, в которую входят Джаред Кушнер и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, намерены передать документ ХАМАС в течение нескольких недель.

При этом газета подчеркивает, что пока нет ясности в том, кто возьмет под контроль оружие ХАМАС, а также как будет осуществляться этот процесс.

В ночь на 9 октября 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 февраля 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа мирное соглашение ХАМАС оружие
