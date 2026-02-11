Европейские рынки акций во вторник закрылись в минусе, кроме французского

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов во вторник, исключением стал французский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,07% - до 620,97 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,31%, германский DAX - 0,11%, итальянский FTSE MIB - 0,04%, испанский IBEX 35 - 0,4%. Французский CAC 40 прибавил 0,06%.

Участники рынка продолжали следить за политической ситуацией в Великобритании, оценивали новости и отчетности компаний.

Инвесторы опасаются разрастания политического кризиса в Великобритании на фоне призывов к отставке премьер-министра Кира Стармера. Стармер оказался в центре скандала в связи с его прошлогодним решением назначить послом в США Питера Мандельсона, который был уличен в связях с Джеффри Эпштейном. Глава лейбористов Шотландии Анас Сарвар призвал Стармера уйти в отставку, заявив, что тот допустил "слишком много ошибок". В понедельник члены кабинета Стармера выступили в его поддержку, тогда как сам премьер-министр дал понять, что не намерен покидать свой пост.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал шведский производитель инвентаря для кемпингов Thule Group (+14%), квартальная выручка которого превзошла ожидания рынка.

Акции нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV подскочили в цене на 11,8%. Компания завершила четвертый квартал 2025 года с чистой прибылью против убытка годом ранее и немного увеличила выручку.

Бумаги Kering SA подорожали на 10,9%, несмотря на уменьшение чистой прибыли и выручки компании в 2025 году. Kering сообщила, что надеется вернуться к росту выручки в 2026 году и улучшить рентабельность по операционной прибыли.

Котировки других производителей товаров класса "люкс" также выросли, в том числе Burberry (+3,4%), Hermes (+2,5%), Richemont (+2,2%), Brunello Cucinelli (+1%), LVMH (+0,4%).

Капитализация Ferrari N.V. повысилась на 10,2%. Итальянский производитель спортивных автомобилей сообщил, что завершил очередной год с рекордной выручкой и чистой прибылью.

Стоимость акций европейского автоконцерна Stellantis поднялась на 3,4%, несмотря на то, что международное рейтинговое агентство Moody's Ratings ухудшило его рейтинг.

Цена бумаг Coca-Cola HBC выросла на 4,7% благодаря позитивному прогнозу компании на 2026 год: она ожидает, что органический рост операционной прибыли составит 7-10%.

Рыночная стоимость AstraZeneca увеличилась на 2%. Фармацевтическая компания нарастила чистую прибыль в четвертом квартале в 1,6 раза, а ее выручка превзошла прогнозы экспертов.

Значительный подъем показали акции Lanxess (+11,1%), IMCD (+10,7%), Arkema (+9,9%), Azelis (+9,6%), Croda (+9,4%) и Symrise (+7%).

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировали бумаги BP Plc (-6,1%). Британская нефтяная компания увеличила чистый убыток в четвертом квартале в 1,7 раза, при этом ее скорректированная прибыль не оправдала ожиданий рынка. Совет директоров компании принял решение приостановить обратный выкуп акций и направить все излишки денежных средств на улучшение финансового положения.

Котировки германской TUI AG, крупнейшего туроператора Европы, снизились на 4,9%, несмотря на его сильные квартальные результаты.

Бумаги Standard Chartered упали в цене на 5,7% после того, как британский банк объявил об отставке главного финансового директора.

Цена акций британского Barclays снизилась на 2,5%, хотя квартальные результаты банка превзошли прогнозы рынка.

Германский Commerzbank сократил рыночную стоимость на 0,5%. Банк слабо уменьшил чистую прибыль в 2025 году, но показатель оказался лучше ожиданий аналитиков.

Капитализация германского разработчика ПО TeamViewer упала на 6,3% на разочаровывающих прогнозах.

Существенные потери понесли также KGHM Polska Miedz (-5,2%), Siemens Energy и Babcock International (-4,6%), Hochtief и Antofagasta (-4,5%), Auto1 (-3,6%) и St. James's Place (-3,5%).