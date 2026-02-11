Жену Нурсултана Назарбаева выписали из больницы после апрельского инфаркта

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Жену первого президента Казахстана Сару Назарбаеву в январе выписали из больницы после обширного инфаркта миокарда, сообщил советник - пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

По его данным, Назарбаева проходила лечение в национальном госпитале медицинского центра управления делами президента в Алма-Ате с апреля 2025 года.

"В тот период у нее случился обширный инфаркт миокарда. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечную и легочную недостаточность на фоне длительного и тяжелого сахарного диабета, а также прогрессирующей хронической почечной недостаточности", - отметил Укибай.

По его словам, на протяжении долгого времени Сара Назарбаева находилась на аппаратах искусственной вентиляции легких и искусственной почки.

"В связи со стабилизацией состояния в январе текущего года она была выписана из стационара. В настоящее время Сара Алпысовна находится под наблюдением врачей в домашних условиях в городе Алматы", - сообщил пресс-секретарь Назарбаева.

В мае 2025 года в соцсетях появились слухи о возможной кончине Сары Назарбаевой. Тогда Укибай опроверг эту информацию и сообщил, что она лежит в больнице, а сведения о диагнозе, состоянии здоровья, методах и результатах лечения тогда не разглашались из-за врачебной тайны.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. В 1992 году она основала и возглавила международный детский благотворительный фонд "Бобек", позднее стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана".