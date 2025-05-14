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Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о смерти жены экс-президента

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опроверг информацию о смерти его жены Сары Назарбаевой.

"Отвечая на многочисленные запросы СМИ, сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга первого президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал Укибай в соцсети X.

Ранее в среду некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о кончине Сары Назарбаевой.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. В 1992 году основала и возглавила международный детский благотворительный фонд "Бобек", позднее стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана".

Казахстан Бобек Карагандинская область Сара Назарбаева Нурсултан Назарбаев
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