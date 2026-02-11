Рютте заявил, что не будет давать советы странам НАТО по поводу контактов с РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в среду заявил, что он не будет давать рекомендации союзникам по альянсу о том, как вести контакты с РФ, и добавил, что при этом поддержит любые инициативы для завершения украинского кризиса.

"Это не мое дело советовать союзникам (...) я буду поддерживать любую инициативу, которая скорее положит конец этой ужасной войне", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли он убеждать коллег в Европе вести диалог с Россией.

Он напомнил, что ведущую роль в урегулировании ситуации на Украине играют США.

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам подготовить возобновление диалога с Россией. По мнению французского лидера, если европейские страны не возьмут на себя такие контакты с Москвой, то фактически делегируют эту работу США.