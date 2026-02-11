Вэнс заявил, что Россия и США продолжают переговоры по обновлению ДСНВ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры с Россией по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) продолжаются, но речь идет об обновленном документе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Речь идет о продолжающихся переговорах", - сказал он журналистам в среду, покидая Азербайджан.

Вэнс подчеркнул, что "одна из основных черт нашей базовой политики - это ядерное нераспространение".

"Но ситуация изменится по сравнению с тем, какой она была ранее, и это является частью наших переговоров, это суть того, о чем мы ведем переговоры с Россией", - сказал вице-президент.

"Мы будем и дальше разговаривать с людьми, пытаться ограничивать ядерное распространение, и я уверен, что в конце концов мы добьемся хорошего результата для американцев", - заключил он.

По его словам, "американцы понимают, что настоящая опасность - это все большее количество государств по всему миру, получающих ядерное оружие".

5 февраля 2026 года окончательно завершился жизненный цикл ДСНВ, подписанного сторонами 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продлённого на пятилетний период в феврале 2021 года на основе заложенной в данное соглашение соответствующей однократной возможности.