Генсек НАТО считает вопрос о выборах на Украине компетенцией Киева

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы возможных выборов на Украине находятся исключительно в компетенции украинского руководства, как и реализация предполагаемых мирных договорённостей, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Это вопрос исключительно для Украины, для ее конституции и о том, как будет организовано такое важное мероприятие", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран НАТО, которое в значительной мере будет посвящено Украине. Так генсек НАТО ответил на вопрос, приемлемо ли проведение выборов в нынешней обстановке и нужно ли оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот объявил выборы.

"Мы всегда говорили, что именно Украина должна принимать решение о том, что для неё будет приемлемо в смысле мирных договоренностей, а также как это будет реализовано. Как будут реализованы мирные договоренности о прекращении огня (для проведения выборов - ИФ) - это решать украинцам", - отметил Рютте.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о намерениях Зеленского объявить о проведении президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией необходимо принимать во внимание, но ориентироваться на первоисточники, от которых пока таких заявлений не было.

"Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать, конечно же, во внимание, но ориентироваться всё-таки на первоисточники", - отметил Песков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что власти Украины приступили к планированию президентских выборов, а также референдума по мирному соглашению с Россией под давлением Вашингтона. "Украина начала планирование выборов президента вместе с референдумом по мирной сделке с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа надавила на Киев с тем, чтобы он провёл оба голосования к 15 мая, иначе Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности", - пишет газета. Согласно собеседникам Financial Times, Зеленский намерен объявить 24 февраля о планах провести президентские выборы и референдум.