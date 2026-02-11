Поиск

Генсек НАТО считает вопрос о выборах на Украине компетенцией Киева

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вопросы возможных выборов на Украине находятся исключительно в компетенции украинского руководства, как и реализация предполагаемых мирных договорённостей, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Это вопрос исключительно для Украины, для ее конституции и о том, как будет организовано такое важное мероприятие", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран НАТО, которое в значительной мере будет посвящено Украине. Так генсек НАТО ответил на вопрос, приемлемо ли проведение выборов в нынешней обстановке и нужно ли оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот объявил выборы.

"Мы всегда говорили, что именно Украина должна принимать решение о том, что для неё будет приемлемо в смысле мирных договоренностей, а также как это будет реализовано. Как будут реализованы мирные договоренности о прекращении огня (для проведения выборов - ИФ) - это решать украинцам", - отметил Рютте.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о намерениях Зеленского объявить о проведении президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией необходимо принимать во внимание, но ориентироваться на первоисточники, от которых пока таких заявлений не было.

"Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать, конечно же, во внимание, но ориентироваться всё-таки на первоисточники", - отметил Песков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что власти Украины приступили к планированию президентских выборов, а также референдума по мирному соглашению с Россией под давлением Вашингтона. "Украина начала планирование выборов президента вместе с референдумом по мирной сделке с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа надавила на Киев с тем, чтобы он провёл оба голосования к 15 мая, иначе Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности", - пишет газета. Согласно собеседникам Financial Times, Зеленский намерен объявить 24 февраля о планах провести президентские выборы и референдум.

Марк Рютте НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы

FT сообщила о планировании Киевом под давлением США выборов президента и референдума по мирной сделке с РФ

Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

 Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

Нефть Brent подорожала до $69,26 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 февраля

Десять человек стали жертвами стрельбы в школе в Канаде

Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

 Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

Трамп заявил, что сделка с Ираном лишит его ядерного оружия
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 31 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });