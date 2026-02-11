Поиск

На юге США временно закрывали воздушное пространство над Эль-Пасо

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) по соображениям безопасности на несколько часов закрывало воздушное пространство над Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

"Угроз гражданской авиации нет. Все рейсы выполняются в стандартном режиме", - сообщило впоследствии FAA.

Ранее источники Axios заявили, что FAA пошло на экстренные меры в связи с военной активностью у границы США и Мексики, которая могла представлять угрозу для гражданских самолетов.

Еще один собеседник издания заявил, что в это время военные США предпринимали меры в связи с активностью беспилотников, которые имели отношение к мексиканским наркокартелям. Закрытие продлилось восемь часов, при этом распоряжение FAA предполагало длительность в 10 дней.

В посольстве Мексики информацию комментировать отказались.

Axios отмечает, что нестандартные решение о закрытии воздушного пространства, которое федеральные власти сопроводили минимумом объяснений, вызвало удивление и домыслы у местного сообщества. "Даже военные на базе "Форт-Блисс" заявили, что не понимали происходящее", - отмечает Axios.

Международный аэропорт в Эль-Пасо обслужил с января по ноябрь 2025 года 3,5 млн пассажиров.

FAA США Техас Эль-Пасо Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дроны мексиканского наркокартеля нарушили воздушное пространство США

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы

FT сообщила о планировании Киевом под давлением США выборов президента и референдума по мирной сделке с РФ

Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

 Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

Нефть Brent подорожала до $69,26 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 февраля

Десять человек стали жертвами стрельбы в школе в Канаде

Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

 Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 31 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });