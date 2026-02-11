На юге США временно закрывали воздушное пространство над Эль-Пасо

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) по соображениям безопасности на несколько часов закрывало воздушное пространство над Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

"Угроз гражданской авиации нет. Все рейсы выполняются в стандартном режиме", - сообщило впоследствии FAA.

Ранее источники Axios заявили, что FAA пошло на экстренные меры в связи с военной активностью у границы США и Мексики, которая могла представлять угрозу для гражданских самолетов.

Еще один собеседник издания заявил, что в это время военные США предпринимали меры в связи с активностью беспилотников, которые имели отношение к мексиканским наркокартелям. Закрытие продлилось восемь часов, при этом распоряжение FAA предполагало длительность в 10 дней.

В посольстве Мексики информацию комментировать отказались.

Axios отмечает, что нестандартные решение о закрытии воздушного пространства, которое федеральные власти сопроводили минимумом объяснений, вызвало удивление и домыслы у местного сообщества. "Даже военные на базе "Форт-Блисс" заявили, что не понимали происходящее", - отмечает Axios.

Международный аэропорт в Эль-Пасо обслужил с января по ноябрь 2025 года 3,5 млн пассажиров.