США могут отправить на Ближний Восток еще один авианосец

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Если президент США Дональд Трамп отдаст приказ отправить на Ближний Восток для усиления американской группировки второй авианосец, то это может быть либо USS George H. W. Bush, либо USS Theodore Roosevelt, сообщает Forbes.

"Другие авианосцы просто недоступны", - отмечает издание.

Весной ВМС США могут отправить с западного побережья авианосец USS Theodore Roosevelt, который активно готовят к следующей миссии. Авианосец завершает квалификационные испытания палубной авиации и в ближайшее время начнет критически важные комплексные учения (COMPTUEX), которые могут продлиться около месяца до начала развертывания.

Что касается авианосца USS George H. W. Bush, то он сейчас также проходит учения COMPTUEX в Атлантике. Они продлятся еще несколько недель. Только после этого авианосец будет готов к развертыванию. При этом он будет находится значительно ближе к Ближнему Востоку, чем USS Theodore Roosevelt.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил в интервью порталу Axios, что раздумывает над отправкой к берегам Ирана второй авианосной ударной группы. "У нас есть армада, которая находится там, и может отправиться еще одна", - сказал Трамп.

В свою очередь неназванный представитель властей США подтвердил порталу, что в администрации действительно идут дискуссии о возможной отправке в регион Ближнего Востока еще одной авианосной ударной группы.

