Трамп ожидает продолжения переговоров США и Ирана на следующей неделе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что рассчитывает на следующий раунд переговоров США и Ирана на следующей неделе.

"Трамп сказал, что второй раунд американо-иранских переговоров пройдет на следующей неделе", - сообщает портал.

"Либо мы заключим соглашение, либо мы сделаем что-то очень жесткое, как в прошлый раз", - отметил президент.

При этом он добавил, что раздумывает над тем, не отправить ли к берегам Ирана вторую авианосную ударную группу. "У нас есть армада, которая идет туда, и может отправиться еще одна", - сказал он.

В свою очередь неназванный представитель властей США подтвердил порталу, что в администрации действительно идут дискуссии о возможном перемещении в регион еще одной авианосной ударной группы.

Между тем Трамп в интервью выразил оптимизм в отношении дипломатического пути урегулирования разногласий Вашингтона и Тегерана и повторил, что по его мнению, Иран хочет заключить соглашение. По его словам, теперь иранские власти настроены более серьезно, чем на переговорах, которые шли до удара США по Ирану в июне 2025 года. Трамп продолжил, что кроме ядерной программы, возможно, удастся урегулировать вопрос с иранскими баллистическими ракетами.

Трамп также упомянул визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в среду в Вашингтон - седьмой с момента возвращения Трампа в Белый дом. Президент выразил мнение, что Нетаньяху не беспокоят переговоры США и Ирана. "Он также хочет сделку. Он хочет хорошую сделку", - добавил Трамп.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане в минувшую пятницу, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный проект.

