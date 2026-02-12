Экс-глава МВД Южной Кореи получил семь лет за участие в попытке переворота

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Южной Кореи Ли Сан Мин приговорен к семи годам тюрьмы за его роль в попытке бывшего президента Юн Сок Ёля ввести военное положение в 2024 году для борьбы с оппонентами, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

Суд признал экс-министра виновным в том, что он играл ключевую роль в попытке мятежа, которой, по мнению суда, было введение военного положения.

Изначально обвинение запрашивало 15 лет тюремного заключения.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Сам президент заявлял, что военное положение было нужно "для защиты нации и нормализации государственных дел", оно должно было быть направлено против оппозиции, которая, по его мнению, парализовала правительство, так как держала большинство мест в парламенте.

Решение вызвало непонимание как в правящей партии, так и у оппозиционеров, а также возмущение жителей страны, решивших, что президент пытается незаконно взять под контроль все ветви власти в стране.

Парламент быстро проголосовал за его отмену, и глава государства согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.

В январе этого года Юн Сок Ель был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинениям, в том числе связанным с попыткой препятствования аресту в прошлом году. Его также признали виновным по ряду других обвинений, среди них - подделка официальных документов.