Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения

Юн Сок Ель Фото: Kim Hong-Ji - Pool/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пяти годам лишения свободы по обвинениям, в том числе связанным с попыткой препятствования аресту в прошлом году, сообщает агентство Yonhap.

Его также признали виновным по ряду других обвинений, среди них - подделка официальных документов. Прокуратура требовала 10 лет тюремного заключения по этим статьям.

Экс-лидер Южной Кореи может обжаловать это решение.

Отмечается, что это первый приговор, вынесенный в рамках рассмотрения масштабного дела о введенном Юн Сок Еле военном положении. В отношении него ведется восемь уголовных процессов.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге Юн Сок Ель согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Еля, он находится под стражей.

В январе команда специального прокурора Чо Ын Сока запросила смертный приговор для бывшего президента Южной Кореи по делу о введенном им военном положении, так как сторона обвинения сочла экс-президента зачинщиком мятежа с целью сохранить свои полномочия путем установления контроля над судебной и законодательной властью.