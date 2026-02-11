НАТО запустило программу сдерживания в Арктике Arctic Sentry

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - НАТО приступает к операции сдерживания в Арктике Arctic Sentry (Арктический страж), сообщило Министерство обороны Финляндии.

"НАТО усилит сдерживание и оборону в регионе Арктики, имеющем стратегическое значение для альянса, при поддержке программы Arctic Sentry, запущенной 11 февраля решением главнокомандующего силами НАТО в Европе", - говорится в пресс-релизе.

"Наша общая цель - повышение безопасности Арктического региона. Мы продвигали эту цель в рамках НАТО в различных контекстах на протяжении всего нашего членства. Безопасность Финляндии - и всего Альянса - укрепится, когда наши союзники разовьют свои возможности действовать в Арктическом регионе, - заявил министр обороны Антти Хяккянен. - Операция Arctic Sentry объединяет деятельность союзников в Арктическом регионе и формирует единую оперативную структуру. Это включает, среди прочего, учения "Холодный ответ", в которых Финляндия принимает активное участие".

По его словам, "важно рассматривать Арктический регион как часть более широкой работы НАТО по сдерживанию и развитию обороны".