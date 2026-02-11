Поиск

НАТО запустило программу сдерживания в Арктике Arctic Sentry

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - НАТО приступает к операции сдерживания в Арктике Arctic Sentry (Арктический страж), сообщило Министерство обороны Финляндии.

"НАТО усилит сдерживание и оборону в регионе Арктики, имеющем стратегическое значение для альянса, при поддержке программы Arctic Sentry, запущенной 11 февраля решением главнокомандующего силами НАТО в Европе", - говорится в пресс-релизе.

"Наша общая цель - повышение безопасности Арктического региона. Мы продвигали эту цель в рамках НАТО в различных контекстах на протяжении всего нашего членства. Безопасность Финляндии - и всего Альянса - укрепится, когда наши союзники разовьют свои возможности действовать в Арктическом регионе, - заявил министр обороны Антти Хяккянен. - Операция Arctic Sentry объединяет деятельность союзников в Арктическом регионе и формирует единую оперативную структуру. Это включает, среди прочего, учения "Холодный ответ", в которых Финляндия принимает активное участие".

По его словам, "важно рассматривать Арктический регион как часть более широкой работы НАТО по сдерживанию и развитию обороны".

Финляндия НАТО Европа Арктика Антти Хяккянен Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Киргизии задержаны инициаторы требования досрочных президентских выборов

Больше половины британцев считают, что премьер Стармер должен уйти в отставку

Россия попросит США прояснить ситуацию с запретом на участие в сделках с нефтью Венесуэлы

FT сообщила о планировании Киевом под давлением США выборов президента и референдума по мирной сделке с РФ

Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

 Ford зафиксировал рекордный квартальный убыток

Нефть Brent подорожала до $69,26 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 февраля

Десять человек стали жертвами стрельбы в школе в Канаде

Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

 Трамп выступил против расширения контроля Израиля над Западным берегом

Трамп заявил, что сделка с Ираном лишит его ядерного оружия
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8375 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });