Президент Киргизии заявил, что спецслужба страны подвергнется качественной реформе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии будет проведена качественная реформа, заявил в пятницу в интервью киргизскому информационному агентству "Кабар" президент страны Садыр Жапаров.

"Мир меняется, и наши государственные институты должны идти в ногу со временем, обновляться и развиваться, поэтому в ГКНБ будет проведена качественная реформа, отвечающая современным угрозам и глобальным изменениям", - заявил Жапаров.

По его словам, спецслужба страны выполнила возложенную на нее миссию, а по некоторым направлениям "даже перевыполнила ее".

"Государство должно постоянно развиваться, поэтому вчера перед нацбезопасностью стояли одни задачи, а сегодня стоят совершенно другие", - отметил глава государства.

10 февраля президент Киргизии отправил в отставку главу ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева и трех его заместителей. Исполняющим обязанности председателя госкомитета назначен Жумгалбек Шабданбеков. Свое решение президент объяснил необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе.

Ташиев после смены власти в Киргизии в октябре 2020 года был назначен главой спецслужбы страны своим соратником Садыром Жапаровым, который занял тогда должность исполняющего обязанности президента республики.

