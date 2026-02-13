Президент Киргизии Жапаров объяснил причину отставки главы спецслужбы Ташиева

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Решение об отставке главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева было принято ради спокойствия в государстве, заявил в пятницу в интервью киргизскому информационному агентству президент республики Садыр Жапаров.

"Наша дружба сохраняется. Решение об отставке Ташиева было принять ради спокойствия государства и согласия в народе. Перед тем, как освободить с должности, я позвонил своему другу и объяснил ситуацию. Подобным быстрым решением я уберег его самого. Причина в том, что окружение направило его на неверный путь", - сказал Жапаров.

По его словам, причиной отставки Ташиева послужила попытка отдельных политиков поделить депутатов парламента на команду Ташиева и команду главы государства.

"Все началось с Жогорку Кенеша (парламент). Отдельные депутатские группы стали приглашать депутатов и делить их по принципу - ты на стороне генерала или на стороне президента. Если бы я не принял оперативные и решительные меры, раскол мог бы перекинуться и на простой народ. Поэтому мне пришлось принять такое решение", - отметил Жапаров.

10 февраля Жапаров отправил в отставку главу ГКНБ Киргизии Ташиева, который занимал эту должность с октября 2020 года.