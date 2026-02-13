В пригороде Будапешта при крупном пожаре погибли трое и еще 22 пострадали

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В пригороде Будапешта Будакеши (расположен в восьми километрах к западу от столицы) ранним утром произошел крупный пожар в двухэтажном здании, погибли не менее трех человек, еще 22 пострадали, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное управление по делам ЧС Венгрии.

Здание было быстро охвачено огнем, его крыша обрушилась. Пожарные спасли из горевшего здания нескольких человек и вынесли три баллона с газом. Когда пожар потушили, под упавшей крышей нашли трех погибших - двух мужчин и одну женщину.

На место происшествия были направлены 18 машин скорой помощи и более 40 парамедиков. Они оказали помощь 22 пострадавшим. Четверо из них получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Пострадавших доставили в разные больницы в Будапеште.