Швеция выделит 100 миллионов евро на поддержку Украины

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Швеция внесет в пакет поддержки США "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL) $100 млн, сообщила пресс-служба правительства Швеции.

"Швеция вместе с США, Нидерландами, Норвегией и Великобританией профинансирует совместный пакет поддержки на общую сумму $500 млн, направленный на укрепление обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

" Благодаря нашему вкладу в PURL, который предоставит Украине доступ к приоритетным американским оборонным материалам, мы еще раз демонстрируем, что готовы предпринять конкретные шаги для укрепления обороноспособности Украины", - заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон.

Это третий вклад Швеции в PURL. Ранее страна предоставила $275 млн совместно с Данией и Норвегией, а также $60 млн совместно с другими странами Северной Европы и Балтии.

Отмечается, что с учетом нового вклада, общая сумма финансовой поддержки Швеции по линии PURL составила $435 млн.

В рамках инициативы PURL Соединенные Штаты предоставляют Украине приоритетные американские военные материалы, в том числе передовые системы противовоздушной обороны и боеприпасы.