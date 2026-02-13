Канцлер ФРГ допустил возможность контактов с РФ по Украине

При этом Мерц отметил, что Россия пока не стремится к серьезному диалогу

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в пятницу заявил, что он не против контактов с РФ по теме украинского урегулирования, однако, по его утверждениям, Россия пока не стремится к серьезному диалогу.

"Если имеет смысл разговаривать, мы желаем разговаривать. Но как вы видите в случае с участием американской стороны: Россия еще не желает говорить серьезно", - сказал Мерц во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Он высказал мнение, что для начала диалога нужно добиться трудностей в экономике РФ, но несмотря на внешнее давление, этого пока не произошло.