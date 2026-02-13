Bloomberg сообщил о тайных переговорах в Европе о ядерном сдерживании своими силами

Поиск

Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые страны Европы в условиях секретности проводят переговоры по вопросам обеспечения ядерного сдерживания собственными силами, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Европа в этом плане действует осторожно, поскольку чиновники понимают, каким сигналом для России будут их решения. Поэтому переговоры идут в двустороннем, трехстороннем формате между странами, доверяющими друг другу.

Консультации в основном проводят страны, которые принимают на своей территории войска США, и которые находятся близко к России.

"Переговоры идут глубоко в военной среде, о них могут не знать даже министры", - рассказал один из собеседников агентства.

По словам еще одного источника, власти США в частном общении с европейскими коллегами не упоминали, что Европа должна сама заботиться о ядерном сдерживании.

В январе NBC со ссылкой на источники передавал, что в странах Европы прорабатывают варианты усиления собственных ядерных вооружений вместо того, чтобы продолжать полагаться на защиту США. В конце января канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что государства Европы приступили к обсуждению идей на тему формирования совместных сил ядерного сдерживания. Мерц заверил, что европейское ядерное сдерживание будет дополнять аналогичный вклад США. Мерц также разъяснил, что переговоры - на начальной стадии, никакое решение не предопределено.

Европа США Фридрих Мерц Германия
