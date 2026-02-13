Британия направит $545 млн на разработку ракет дальнего радиуса действия и гиперзвукового оружия

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Британское правительство в 2025 финансовом году выделит $545 млн на развитие совместных с другими странами Европы программ ракет дальнего радиуса действия, а также гиперзвукового оружия, говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

"Британия наращивает сотрудничество с ключевыми европейскими союзниками, чтобы развивать высокоточное оружие дальнего действия и гиперзвуковое оружие, за счет затрат на проекты, превышающие $545 млн в этом году", - отмечается в пресс-релизе.

"Британия добивается успехов в совместной с Францией и Италией ракетной программе Stratus, возглавляя разработку малозаметного оружия следующего поколения на замену ракетам Storm Shadow", - поясняется далее в документе.

Кроме того, Британия продолжает сотрудничать с Германией в реализации программы нового малозаметного гиперзвукового оружия и вскоре приступит к этапу исследовательских работ. Разрабатываемая система под названием Deep Precision Strike должна будет иметь дальность действия в 2 тыс. км и должна встать на вооружение в 2030-х годах, став одной из наиболее совершенных оружейных систем, когда-либо создававшихся в Британии, говорится в пресс-релизе.

Согласно заявлению, британский министр обороны Джон Хили обсудит "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности эти проекты и сотрудничество в оборонной промышленности с европейскими и международными партнерами Лондона.

Вместе с тем, ожидается, что Лондон продолжить наращивать оборонные расходы и с 2027 года выйдет на выделение 2,6% от годового ВВП на военные нужды.