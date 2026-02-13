Поиск

Канцлер ФРГ призвал "перенастроить трансатлантическое доверие"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Страны Запада по обе стороны Атлантического океана должны сотрудничать, чтобы не терпеть поражений на международной арене, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Быть частью НАТО - это не только конкурентное преимущество Европы, это также конкурентное преимущество США. Так давайте вместе восстановим и перенастроим трансатлантическое доверие. Мы, европейцы, делаем свою часть", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом он отметил, что в основе любых соглашений должно лежать доверие, и что оно "на протяжении трех поколений" делало НАТО беспрецедентно сильным альянсом.

По мнению канцлера, даже США "ищут пределы собственной силы".

"В эту эпоху соперничества великих держав даже США не будут достаточно сильны, чтобы идти в одиночку", - заключил Мерц.

