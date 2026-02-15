Поиск

Страны Северной Европы к 2030 г. планируют проложить подводную интернет-кабельную систему

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Страны Северной Европы планируют проложить подводную интернет-кабельную систему в Азию и Северную Америку через Северный полюс, сообщило в воскресенье шведское телевидение SVT.

"Polar Connect - это северный совместный проект по созданию подводной инфраструктуры в виде оптоволоконных кабелей - от Швеции через Северный полюс до Азии и Северной Америки", - говорится в сообщении.

Предварительно маршрут охватит Швецию-Норвегию-Канаду-Аляску-Японию-Южную Корею. Как ожидается, новая кабельная система общей протяженностью в 10 500 километров появится в 2030 году.

Проект оценивается в ЕС как приоритетный в нынешней ситуации с безопасностью и оценивается более чем в 21 млрд шведских крон, отмечает SVT.

ЕС Швеция Северный полюс Северная Америка Азия Polar Connect
