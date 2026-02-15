Поиск

В МИД Ирана заявили о готовности рассмотреть компромиссы для заключения ядерной сделки с США

В МИД Ирана заявили о готовности рассмотреть компромиссы для заключения ядерной сделки с США
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Иран готов рассмотреть компромиссы для достижения ядерной договоренности с США, если американцы будут готовы обсуждать снятие санкций, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Техт-Раванчи в интервью телеканалу BBC.

"Если они (США - ИФ) искренни, я уверен, что мы будем на пути к договоренности", - сказал иранский замминистра.

Отвечая на вопрос о готовности Ирана обсуждать возможность получения Тегераном ядерного оружия, Техт-Раванчи сказал: "Мы готовы обсудить это и другие вопросы, связанные с нашей (ядерной) программой, если они готовы говорить о санкциях".

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время "мяч находится на стороне Америки, которой нужно доказать, что она действительно хочет заключить соглашение".

Отвечая на вопрос, согласится ли Иран вывезти свой запас более чем в 400 кг высокообогащенного урана за пределы страны, как это было сделано по ядерной сделке 2015 года, Техт-Раванчи сказал, что "еще слишком рано говорить, что произойдет в ходе переговоров".

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Иран на переговорах с США готов обсуждать только ядерную программу. "Мы понимаем, что они (американцы - ИФ) пришли к выводу: если вы хотите заключить соглашение, нужно сосредоточиться на ядерном вопросе", - отметил он.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что делегации США и Ирана проведут в ближайший вторник в Женеве новый раунд переговоров по ядерной проблеме.

Предыдущий раунд переговоров между сторонами состоялся 6 февраля в Омане.

