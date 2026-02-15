Поиск

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" направляется на Ближний Восток

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford и корабли его авианосной ударной группы, находившиеся в Карибском море, направляются на Ближний Восток на фоне резкой эскалации напряженности между США и Ираном, сообщило издание The National Interest.

В состав группы входят ракетные эсминцы USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Mahan, которые обеспечивают ПВО и противолодочную оборону авианосца.

На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

В настоящее время авианосная ударная группа идет курсом на Средиземноморье. Накануне корабли наблюдались в Атлантике к северу от Пуэрто-Рико.

USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море вблизи Ирана в ожидании военной операции, отмечает издание. Отправка второго авианосца в регион позволит США получить два авианосных крыла (полка) для поддержки ее проведения.

Американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, ранее сообщили, что США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

