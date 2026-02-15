Поиск

У Макрона в понедельник в Дели запланирована встреча с премьером Индии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Индию и встретится с премьер-министром Нарендрой Моди, сообщает Bloomberg в воскресенье.

"Согласно заявлению министерства иностранных дел Индии, Макрон входит в число глав государств, политиков и лидеров в сфере искусственного интеллекта со всего мира, которые примут участие в саммите (India AI Impact - ИФ), открывающемся в понедельник в Дели. В официальной программе французского лидера запланирована встреча с Моди", - отмечает агентство.

В сообщении подчеркивается, что "визит Макрона происходит в тот момент, когда Индия прилагает усилия к диверсификации и углублению стратегических связей за рамками своих давних поставщиков военной техники". "На прошлой неделе страна одобрила закупку вооружений на сумму 40 миллиардов долларов, включая 114 французских истребителей и ракеты", - напоминает Bloomberg.

Кроме того, отмечает агентство, "планируемые закупки - одно из крупнейших усилений военно-воздушных сил за последние годы - включают истребители Rafale компании Dassault Aviation SA и несколько сотен крылатых ракет SCALP".

