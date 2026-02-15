Военные США задержали в Индийском океане танкер

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные задержали судно Veronica III, которое, предположительно, перевозило иранскую нефть.

"Прошлой ночью силы США в зоне ответственности INDOPACOM (Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США - ИФ) без инцидентов провели досмотр, морскую интердикцию и высадку на борт судна Veronica III", - говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в воскресенье в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что "судно попыталось нарушить карантин, объявленный президентом Трампом, рассчитывало ускользнуть".

"Мы отслеживали его путь от Карибского бассейна до Индийского океана, сократили дистанцию и остановили его", - говорится в сообщении.

По данным западных СМИ, речь идет о небольшом танкере, части "теневого флота", который фигурировал в расследованиях о нелегальной перевозке нефти из Ирана.