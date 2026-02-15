Поиск

Рубио заявил, что США не собираются "бросать" НАТО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США не собираются "бросать" НАТО, сила Запада - в коллективном взаимодействии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Все сходят с ума и думают: мол, вы собираетесь бросить НАТО, вы собираетесь бросить своих союзников. Но я думаю, суть в том, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы коллективно", - сказал он на пресс-конференции в Братиславе по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По словам главы госдепа, "мы хотим играть позитивную роль в этом отношении". "Есть много вещей, над которыми у нас есть возможность работать вместе", - подчеркнул Рубио.

"Мы показываем, и мы будем показывать в ближайшие недели, месяцы и годы, что при президенте Трампе эта администрация (...) сделает Центральную Европу ключевым компонентом того, как мы взаимодействуем с континентом и миром", - добавил госсекретарь США.

Он также отметил, что США не заинтересована в том, чтобы Европа стала "вассалом". "Мы не желаем, чтобы Европа стала зависимой", - сказал Рубио.

Накануне глава госдепа сообщил, что обсудил в Мюнхене с генсеком НАТО Марком Рютте тему расходов союзников на оборону.

