Венгрия и Словакия просят Хорватию организовать транспортировку российской нефти через нефтепровод "Адрия"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия и Словакия просят Хорватию организовать транзит российской нефти по хорватской территории.

"Поскольку Украина по политическим причинам отказывается возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой направили письмо министру экономики Хорватии", - сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в социальной сети.

"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу", - пояснил он.

Система нефтепроводов "Адрия" обеспечивает транспортировку нефти из порта Омишаль в Адриатическом море на НПЗ в Хорватии и других странах Юго-Восточной и Центральной Европы. Мощность системы протяженностью 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год. Оператором нефтепровода является хорватская JANAF.